شكرا لقرائتكم خبر عن أوستين أموتو يقود هجوم المصري أمام سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة سيراميكا، في لقاء الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: في حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الظهر: مصطفى أيمن، أحمد شوشة، إسلام المزين، أسامة الجزار.

خط الوسط: إيزي إيميكا، حجاج عويس عموري.

وفي الهجوم: أحمد حمودي، محمد عنتر، وأوستين أموتو.

ويلتقي النادي المصري البورسعيدي نظيره سيراميكا في الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب في ختام الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يدخل المصري مباراة اليوم بعد الهزيمة في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري ويحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة، فيما يقع سيراميكا في المركز العاشر برصيد 10 نقاط وكانت آخر مواجهاته بالدوري التعادل المثير مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق.

وقوبل طلب المصري بتأجيل مباراته مع سيراميكا بالرفض من رابطة الأندية، حيث عاد الفريق مساء الثلاثاء من الكاميرون بعد مباراته في مستهل الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية والتي جمعته مع القطن الكاميروني عصر الأحد الماضي، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبى، ولديه مباراة مثيرة مع مازيمبي الأحد المقبل.

ويسعى الفريق البورسعيدي للدخول في المربع الذهبي، حيث يحتل المركز الخامس ولذلك سيحاول الفوز على سيراميكا، وفي المقابل سيستغل نادي سيراميكا كليوباترا عامل الإرهاق الذي من المتوقع أن يظهر على لاعبي المصري بسبب اللعب بعد أقل من 48 ساعة عقب عودتهم من الكاميرون.