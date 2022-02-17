شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الغنام تفوز بعضوية الاتحاد العربى لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت رحاب الغنام عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة السلة ، بمقعد العضوية فى انتخابات الاتحاد العربى للعبة ، بالجمعية العمومية التى أقيمت بالامارات على هامش البطولة العربية التى تقام بالإمارات .

وبذلك ضمنت مصر منصبى النائب و العضوية ، بجانب الأمين العام بالاتحاد ، حيث فاز أمس مجدى أبو فريخة بمنصب ائب الرئيس بالتزكية ، لعدم تقدم أى مشرح امامه فى هذا المنصب ، واحتفظ بالمقعد للمرة الثالثة على التوالى .

فيما احتفظ اسماعيل القرقاوى بمنصبه رئيسا للاتحاد العربى لكرة السلة ، بعد فوزه بالتزكية ، حيث لم يترشح أمامه أى مرشح أخر .

ويتكون مجلس ادارة الجمعية العمومية للاتحاد العربى للسلة من رئيس و 4 نواب، بالإضافة إلى 4 أعضاء .

واستضافت مصر منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة التى شارك فيه الزمالك بصفته بطلا لقارة افريقيا ، بجان بمشاركة بورجوس الاسبانى ، و فلامنجو البرازيلى بالاضافة غلأى ليك لاند الامريكى