شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفاوض براون لتخفيض الشرط الجزائى لإنهاء التعاقد بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المنعقد حاليا في اجتماعه الطارىء في مفاوضات مكثفة مع الأرجنتيني خوان براون المدير الفني لفريق الكرة لتخفيض المقابل المادي الذي سيحصل عليه حال رحيله عن الدراويش

وينص تعاقد براون مع الإسماعيلي علي حصوله علي قيمة راتب شهرين كشرط جزائى حال إقالته من تدريب الدراويش ويتقاضي براون راتب شهري 22 الف دولار .

واستقر مجلس الأسماعيلي علي رحيل المدرب الأرجنتيني ودخل في مفاوضات مكثفة مع الثنائي عماد النحاس المدير الفني السابق للمقاولون العرب وحمد ابراهيم المدرب العام لبيراميدز لاختيار أحدهم لخلافة براون.

وكان الخليج 365 قد أشار في وقت سابق الى أن مجلس الإسماعيلي منح الأرجنتينى خوان براون المدير الفني لفريق الكرة فرصة أخيرة لتعديل مسار الدراويش ببطولة الدوري بتحقيق الفوز فى مباراة بيراميدز وإلا إعلان قرار رحيله عن منصبه، فى ظل عدم الرضا عن أدائه مع الفريق في ظل استمرار تراجع نتائج الدراويش بالمسابقة المحلية رغم دعم صفوف الفريق بصفقات مميزة.

وكان يحيى الكومى قد أعلن في تصريحات سابقة أنه يرفض استمرار المدرب الأجنبى في منصبه حال تعرضه لثلاث هزائم متتالية.

وتعاقد الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الشتوية مع 11 صفقة هى البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي والفلسطيني خالد النبريص وشادي ماهر وعمرو الحلواني وحسن ياسين وأبو بكر حمزة الجمل.