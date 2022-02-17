شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: جاهزون لمواجهة الهلال.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني بالنادي الأهلي ، إن فريقه يعيش حالة عالية من التركيز للخروج بنتيجة إيجابية في أول مباراة بدوري المجموعات أمام الهلال السوداني والتي تقام غدا الجمعة في الثالثة عصرًا على استاد الجوهرة الزرقاء، في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن الفريق هدفه الأساسي هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن مباراة الغد: «جاهزون لمباراة الهلال، ودائما ضربة البداية في دور المجموعات تكون صعبة، وجميع الفرق تكون فرصها متساوية والدوافع كبيرة، عكس المواجهات التي تقام في نهاية دور المجموعات، عندما تنحصر المنافسة على الوصول إلى ربع النهائي».



وأكد بيتسو موسيماني أن الأهلي يخوض غدا أول مباراة بدوري الأبطال خارج ملعبه أمام فريق الهلال، ويتوقع أن تكون المباراة صعبة على الفريقين، مشيرا إلى أن الأهلي دائما ما يلعب على الفوز في كل مباراة، وهذا ليس معناه أن مواجهة الهلال ستكون سهلة.



وشدد المدير الفني على أن الأهلي يلعب في جميع الأجواء سواء في درجة حرارة عالية أو منخفضة، وأن أي نادٍ كبير لا يتأثر بالأجواء، مؤكدا أن الفريق يعيش في حالة من التركيز.



وضرب موسيماني مثالا بمباراة الأهلي أمام فيتا كلوب التي أقيمت العام الماضي في درجة الحرارة أصعب من مباراة الهلال غدًا ورغم ذلك حقق الفريق الفوز.

وأوضح، موسيماني أن الأهلي نادٍ كبير ولديه تاريخ وأرقام قياسية وإنجازات كثيرة، ويسعى دائما إلى تحقيق الفوز، مشيرا إلى أن المعيار الأساسي بين الفريقين هو الأداء في الملعب.



وشدد المدير الفني على أن الجيل الحالي من لاعبي الأهلي عقليته محترفة، والجميع جاهزون دائما على المستوى الذهني، واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدا أن الأهلي حطم العديد من الأرقام بشكل جيد، وضرب مثالا بمباراة الفريق أمام مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية، وقال إن الفريق المكسيكي سبق وحقق الفوز على الأهلي مرتين، ولكن في النسخة الأخيرة من مونديال الأندية تمكن الأهلي من تحقق الفوز ونجح في التتويج بالميدالية البرونزية للعام الثاني على التوالي والثالثة في تاريخه.