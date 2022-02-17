7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 فبراير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،آخر كلام.. كيروش يصل القاهرة 21 فبراير بعد مد الإجازة، أبو جبل: لم تحدث مفاوضات مع النصر السعودى.. وأحترم تعاقدى مع الزمالك .

آخر كلام.. كيروش يصل القاهرة 21 فبراير بعد مد الإجازة

أخطر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر اتحاد الكرة بموعد وصوله النهائى من البرتغال بعد مد الإجازة، حيث سيصل الخواجة إلى القاهرة يوم الاثنين المقبل 21 فبراير الجارى.

سلبية مسحة بعثة الأهلى فى السودان قبل مواجهة الهلال

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكره بالأهلى، سلبية المسحة الخاصة ببعثة الفريق المتواجدة فى السودان؛ استعدادا لمواجهة فريق الهلال السودانى فى إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وكانت بعثة الأهلى قد أجرت مسحة فور وصولها مقر إقامتها أمس.

جمال عبد الحميد منسقا بين مجلس الزمالك وإدارة الكرة

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على تولى جمال عبد الحميد عضو المجلس ملف التنسيق بين مجلس إدارة النادى وإدارة الكرة برئاسة أمير مرتضى منصور، وذلك فى إطار خطة المجلس الحالى بتوزيع الملفات والمهام على أعضاء المجلس كل وفقا لخبراته وتخصصه.

أبو جبل: لم تحدث مفاوضات مع النصر السعودى.. وأحترم تعاقدى مع الزمالك

كشف محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك والمنتخب الوطنى عن حقيقة مفاوضات النصر السعودي معه للانضمام نهاية الموسم الحالي، وفقا للتصريحات الإعلامية التي صدرت أمس من أحد وكلاء اللاعبين بأن الحارس الدولي اقترب من النصر السعودي نهاية الموسم علي سبيل الانتقال النهائي مجانا بعد انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

وفاة أحمد مصطفى أسطورة الزمالك وصلاة الجنازة بالحامدية الشاذلية

توفى أحمد مصطفى أسطورة الزمالك السابق صباح اليوم عن عمر يناهز 82 عاما، وسط حزن فى أسرة القلعة البيضاء التى حرصت على تقديم نعى وفاته على السوشيال ميديا عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

سموحة يصرف للاعبيه اليوم مكافآت الفوز على الزمالك قرر مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة وليد عرفات صرف مكافآت الفوز على الزمالك اليوم عقب عودة اللاعبين للتدرببات، بعد الراحة السلبية التى منحها أحمد سامى للاعبين بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل لا شىء واحتلال المركز الثالث وتقدر المكافأة بـ10 آلاف جنيه لكل لاعب.

أكرم توفيق يطير إلى قطر لأداء برنامجه التأهيلى

توجه أكرم توفيق ظهير أيمن الأهلى إلى قطر صباح اليوم الخميس لإجراء برنامجه التأهيلى فى أحد المراكز المتخصصة فى العلاج الطبيعى وإصابات الملاعب، بعد إجراء عملية الرباط الصليبى فى الركبة منذ فترة قصيرة بالنمسا.