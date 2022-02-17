شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلى والهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل النادى الأهلى فى الثالثة عصر الجمعة، ضيفا على نادى الهلال السودانى على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.‏

وتعد مباراة الجمعة هى المواجهة التاسعة بين الأهلى والهلال على مستوى بطولات الأندية الأفريقية، حيث سبق أن تواجها 8 مباريات سابقة، حقق الأهلى الانتصار 3 مرات، وحقق الهلال انتصارين وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

وتقابل الفريقان لأول مرة على لقب أفريقيا للأندية أبطال الدورى 1987 وانتهى لقاء الخرطوم بالتعادل السلبي، وفاز الأهلى بالقاهرة بهدفين نظيفين وحقق اللقب.

بينما جاءت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2020، فاز الأهلى بهدفين مقابل هدف فى لقاء الذهاب بالقاهرة، وحسم التعادل الإيجابى هدف لهدف لقاء الإياب بالخرطوم.

‏ووصلت بعثة النادى الأهلي، برئاسة العامرى فاروق، نائب رئيس النادي، للسودان؛ استعدادا لخوض مباراة الهلال ‏التى تقام فى الثالثة عصر الجمعة المقبل على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.‏‏

وضمت قائمة الفريق كلًا من:

على لطفى ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامى ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هانى ـ كريم فؤاد ـ على معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدى فتحى ـ أليو ديانج ـ محمد مجدى أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسونى ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.