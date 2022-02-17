شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ملعب الجوهرة الزرقاء قبل استضافة مباراة الأهلي والهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو لملعب الجوهرة الزرقاء قبل استضافة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني غدا الجمعة في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الوحيد على ملعب الجوهرة الزرقاء قبل مباراته ضد الهلال غدا في الثالثة عصرا.

واختار موسيماني 21 لاعبا للسفر إلى السودان ومواجهة الهلال غدا وهم علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.

فيما يغيب عن رحلة السودان كلا من محمد الشناوى والمغربى بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى وصلاح محسن وبيرسى تاو عن الاهلى في مباراة الهلال السودانى بسبب الإصابة فيما يغيب أيمن أشرف للإيقاف بعد الطرد في كأس العالم للأندية فيما استبعاد وليد سليمان لأسباب فنية .