شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ترتيبات معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتىّ السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المصرية مباراتىّ منتخب مصر والسنغال، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم واللتين ستقاما فى شهر مارس المقبل بعدما أوقعت القرعة المنتخبين فى مواجهة قوية بعد نهائى أمم افريقيا بالكاميرون.

س: هل تم تحديد الموعد الرسمى لمباراتى مصر والسنغال؟

ج: بالفعل، الفيفا أعلن الموعد الرسمى للمباراتين يومى 25 و28 مارس المقبل، وتقام الأولى بالقاهرة والثانية فى دكار.

س: متى ينطلق معسكر منتخب مصر استعدادا للسنغال؟

ج: بعد مناقشات مختلفة استقر كيروش المدير الفنى وجهازه على إقامة المعسكر يوم 19 أو 20 مارس المقبل، بعد أن واجه بعض العراقيل تعاكس رغبته فى انطلاق المعسكر يوم 10 مارس قبل أن يتراجع أمام الظروف ويقر الموعد الجديد.

س: ما سبب التراجع؟

ج: ارتباط الأهلى والزمالك وبيراميدز بمباريات افريقية أيام 11 و12 و13 مارس، ثم 18 و19 و20 من نفس الشهر لذا استقر الخواجة على انطلاق المعسكر يوم 19 أو 20 مارس المقبل.

س: أين تقام مباراة مصر والسنغال الأولى؟

ج: ستقام على ستاد القاهرة الدولى ويسعى اتحاد الكرة المصرى لحضور 60 ألف مشجع.

س: متى يعود كيروش من الاجازة؟

ج: سيعود كيروش الى القاهرة قادما من البرتغال بعد الإجازة يوم 21 فبراير الجارى.