شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل نادى الزمالك ضيفا على نادى ساجرادا الأنجولي، في إطار منافسات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا

يلتقى نادى الزمالك في السادسة مساء السبت المقبل، مع ساجرادا الأنجولى على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.

سقط الزمالك في فخ التعادل في افتتاح مشواره في دوري أبطال إفريقيا أمام بترو أتليتكو بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، فيما خسر ساجرادا خارج ملعبه في مباراة الافتتاح بثلاثة أهداف دون مقابل أمام الوداد المغربي.

وكانت بعثة فريق الزمالك وصلت إلى أنجولا مساء الأمس ويترأس البعثة جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر