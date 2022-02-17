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"تهديد بالقتل وحصار ومحاولة اقتحام".. ماذا حدث من جماهير الهلال ضد الأهلي قبل مواجهتهما؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

اشتعلت أزمة ملعب الهلال والأهلي قبل مواجهتما غداً في الجولة الثانية من المجموعة الأولى (دور الـ 16) ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتج النادي السوداني على إقانة المباراة على ملعبه (الجوهرة الزرقاء) بدون جمهور بعد قرار الاتحاد الأفريقي (كاف).

وكان الهلال السوداني أعلن حضور 15 ألف مشجع لحضور مباراة الأهلي المباراة التي تقام في الثالث من عصر غد الجمعة، قبل عدم موافقة "كاف" على تواجد الجماهير.

وهدد نادي الهلال بتصيعد القضية إلى المحكمة الدولية في أبو ظبي فيما أعلن اتحاد الكرة أنه وراء القرار ، فلماذا تقدم اتحاد الكرة بهذا الطلب ؟

يرجع طلب اتحاد الكرة وفق بيانه لـ "حماية" بعثة الأهلي بعد أحداث الشغب غير المسبوقة التي شهدها نفس الملعب قبل عامين في مواجهتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال 2020.

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ففي الأول من فبراير لعام 2020 واجه الأهلي الهلال على البطاقة الثانية للصعود من دور المجموعات لدور الثمانية حيث كان يحتاج الفريق السوداني الفوز لخطف البطاقة فيما بطل مصر كان يكفيه التعادل لبلوغ الدور ربع النهائي.

وشهدت الأجواء قبل المباراة شحن غير مسبوق من الجماهير الهلالية التي توعدت بعثة وجماهير الأهلي ووصل الامر للتهديد بالقتل.

ونشر مشجع سوداني فيديو يهدد بقتل لاعبي ومشجعي النادي الأهلي المصري قبل أن تلقى القوات السودانية القبض عليه.

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واندلعت أحداث شغب في المباراة بعد تقدم الأهلي حيث قامت جماهير الهلال السوداني بإلقاء زجاجات المياه ومقاعد مدرجات ستاد الجوهرة الزرقاء

واعترضت الجماهير على احتساب ضربة مرمى لصالح الأهلي في كرة ظنوها ضربة ركنية للهلال، ليوقف الحكم المباراة في الدقيقة 74 من أحداثها.

وقام عدد من جماهير الفريق السوداني بمحاولة اقتحام الملعب بعد إلقاء الزجاجات الفارغة، في محاولة غير ناجحة من أجل الاعتداء على حكم المباراة.

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وتولى الأمن الحاضر بكثافة في ملعب المباراة التعامل السلمي مع الأفراد التي حاولت اقتحام الملعب.

وبعد استمرار الاعتراضات وتكسير مقاعد المدرجات قامت قوات الأمن بحماية الحكم والفريقين في دائرة منتصف الملعب، واستمر ذلك حتى استقرت الأمور وعاد اللعب في الدقيقة 84.

وعقب نهاية المباراة تم تدخل الجيش السوداني الذي فرض حصاراً قبل انطلاق المباراة لحماية بعثة وجماهير التي التي احتجزت في الملعب لأكثر من ساعتين لسلامتهم.

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وأصدر الأهلي بياناً عقب نهاية المباراة أدان خلاله ما تعرضت له البعثة من تجاوزات وأكد أنه لن يتقدم بشكوى للكاف حرصاً على العلاقات المصرية السودانية وعدم الحاق الاذى بنادي الهلال بالإضافة إلى تقدير النادي الأحمر لقوات الأمن السودانية.

وقرر الكاف اعتماد نتجية المباراة بالتعادل 1-1 وحرمان الهلال من جماهيره 4 مباريات وتغريم النادي السوداني 100 ألف دولار مع وقف التنفيذ لنصف الغرامة (50 ألف دولار) حال لم تتكرر الحادثة خلال عام وحرمان حسن محمد صالح مدير العلاقات العامة بالنادي من التواجد في 5 مباريات متعلقة بالكاف وتغريمه 10 آلاف دولار.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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