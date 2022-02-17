تقارير سودانية: الهلال يقدم شكوى للمحكمة الرياضية بشأن قرار كاف قبل لقاء الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير سودانية، اليوم الخميس، إن إدارة نادي الهلال لجأت إلى محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، بشأن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بمنع دخول الجماهير في مباراة الهلال ضد الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على الهلال عصر غد الجمعة بملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وكان الهلال السوداني قد أعلن صباح أمس الأربعاء، موافقة "كاف" على حضور 15 ألف مشجع لمباراة الفريق أمام الأهلي، إلا أنها عادت بعد ساعات وأعلنت رفض كاف الحضور الجماهيري الأمر الذي أثار غضب ممثلي الهلال.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "كفر ووتر" السودانية، فإن الهلال لجأ بالفعل إلى محكمة التحكيم الرياضي وتقدم بشكوى ضد قرار الكاف بحرمان الهلال من جماهيره في مباراة الفريق أمام الاهلي.

وأضافت الصحيفة أن الهلال استند في شكواه أنه غير معاقب وأن كاف لا يستطيع منع الهلال من جمهوره ولكن يمكن أن يحدد عدد الجماهير التي تدخل المباراة.