أزمات مرورية لنجوم الكرة قبل حامد .. سحب "بنتلي " كهربا .. جنش "عكس الاتجاه".. ورقم متعب القياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر طارق حامد نجم الزمالك في حوار مع ظابط مرور بعد سحب رخصته بسبب " الفاميه".

وجاء الموقف الذي تعرض له نجم الزمالك ليفتح الحديث حول حالات مشابهة تطور فيها الوضع إلى ما أبعد من سحب الرخصة والنقاش وأبرزها :

عماد متعب

عماد متعب مهاجم الأهلي السابق كان صاحب أشهر الحالات بسبب انتظار سيارته في الممنوع ليتطور الأمر إلى القضاء وتنتهى الأزمة بحكم حبسه 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، في 30 أكتوبر 2014 بحبس عماد متعب 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ في واقعة التعدي بالسب والضرب على أمين شرطة بعد أن استأنف الاعب على حكم، بالحبس 6 أشهر وكفالة 20 ألف جنيه بتهمة الاعتداء على ضابط وامين شرطة بالسب والقذف في القاهرة الجديدة .

وتعود أحداث الواقعة لشهر أبريل 2014 عندما ألقى القبض على متعب جاء إثر نشوب ''مشادة كلامية'' بين اللاعب وأحد ضباط شرطة المرور.

وكان اللاعب قد ترك سيارته في مكان ممنوع الوقوف فيه أمام أحد المراكز التجارية بمنطقة ''التجمع الخامس'' بالقاهرة الجديدة، وبعد خروجه فوجئ بوضع ''كلابشات'' في إطار سيارته، وعندما طلب متعب من أمين الشرطة المعين بالخدمة في المنطقة، فك ''الكلابشات''، طالبه الأخير بدفع الغرامة المالية المقررة، إلا أن اللاعب انفعل عليه، مما أدى إلى وقوع مشادة بينهما.

وأثناء محاولة ضابط المرور المتواجد في المنطقة التدخل لفض ''المشاجرة''، قام اللاعب بالتعدي عليه هو الآخر لفظياً بـ''السب والقذف'' وأشهر سلاحه المرخص في وجه الضابط وتم إحالته للنيابة التي قررت إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.

واقعة متعب الأولى كانت عام 2006 بمشاجرة مع ضابط شرطة بكمين شرطة بطريق الأوتوستراد بالخليفة وقضت بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وبراءة صديقه المطرب محمد عطية نجم ستار أكاديمى، وسائقه الخاص أحمد سيد محمد فى ذات القضية.

عمرو زكي

عمرو زكي زميل متعب في منتخب الشباب كان بطل وقعة مشابهة عام 2006 ايضاً ، بسبب قيادته سيارة دون لوحات معدنية، وتم عرضه على نيابة العجوزة وإخلاء سبيله بكفالة ألف جنيه.

وقال الظابط وأمين الشرطة في تحقيقات النيابة إنهمت أثناء عملهمافي ميدان لبنان، فوجئا بسيارة ملاكي، تسير دون لوحات معدنية، وعندما طلب الأول منه تراخيص سيارته، فوجئ به ينهال عليه بالسب والشتم بألفاظ خادشة للحياء، وأنه سب رموز النظام والحكومة ووزير الداخلية قائلاً "أنا عمرو زكي، أتحرك دون تراخيص".

ونفى اللاعب الاتهامات مؤكداً أن كان يسير بسيارة جديدة ويعزم على ترخيصها ثم نشبت مشادة كلامية.

حمدي النقاز

ووقع التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق في نفس ما وقع فيه زكي حيث تم القبض عليه في مايو 2019 واقتياده لقسم الشيخ زايد للسير بسيارة بدون لوحات معدنية في مدينة 6 أكتوبر.

وتم اقتياد النقاز للقسم واتهام مرتضى منصور رئيس الزمالك قائدة القوة التي قبضت على اللاعب بأنه ينتمي للأهلي مشدداً على أن اللاعب قام بتقديم فاتورة شراء السيارة ولم تشفع له.

سحب سيارة كهربا

واقعة أخرى مشابهة لواقعتي النقاز وعمرو زكي كان بطلها محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك المعار لاتحاد جدة - في هذا الوقت - ونجم هاتاي التركي المعار من الأهلي حالياً ولكن خارج الحدود.

وحصل كهربا على سيارة من طراز بنتلي كونتيننتال GTC سبيد عام 2017 أثناء إعارته من الزمالك إلي نادي اتحاد جدة هدية مقدمة من عبدالله شرف الدين العضو الشرفي للنادي الذي يلقب بـ"العميد" السعودي.

وفور حصول كهربا على السيارة الفارهة السوداء زعمت بعض التقارير أنه تم سحبها منه في جدة، ولكن ذكرت تقارير سعودية أن السبب يرجع لسيرها دون لوحات معدنية، وهو ما دفع شقيق عضو شرف الاتحاد إلي الذهاب بأوراق ملكيتها واستبدل الهدية بعدها بأخرى من نفس النوع لونها ذهبي ما زال يمتلكها حنى الأن.

"عكسي "جنش

وفي 18 يناير 2014 تم تحرير مخالفة ضد حارس مرمى نادي الزمالك السابق محمود عبد الرحيم "جنش"، لمخالفته القواعد المرورية بعد أزمة عميفة في الدقي.

وعقب مغادرة جنش لمقهى يمتلكه في شارع الثورة بمنطقة الدقي، استقل سيارته الملاكي وسار بها عكس الاتجاه، فقام ضابط بالإدارة العامة لمرور الجيزة المُعين لخدمة منطقة الدقي باستيقاف السيارة وطلب الاطلاع على رخصتي القيادة والسيارة من اللاعب، إلا أن الأخير رفض ونشبت مشادة كلامية حادة بينهما كادت تتطور لاشتباك بالأيدي لولا تدخل عدد من أصدقاء اللاعب الذين كانوا رفقته بالسيارة.

وتم اقتياد جنش لقسم الدجقي لتحرير محضر بالواقعة وانصرف اللاعب.​