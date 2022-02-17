السماح بحضور 5 آلاف مشجع في مباراة المصري ومازيمبي بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن نادي المصري البورسعيدي اليوم الخميس تلقيه موافقة رسمية من الجهات المعنية لحضور خمسة الأف مشجع لمباراته مع مازيمبي الكونغولي والمقرر اقامتها الأحد المقبل على ستاد الجيش المصري ببرج العرب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية

وذكر المركز الإعلامي للمصري البورسعيدي اليوم الخميس ان النادي تلقي إخطاراً من اتحاد الكرة المصري بموافقة الجهات المعنية على حضور خمسة الآلاف مشجع خلال المباراة .

وأضاف البيان أن اتحاد الكرة المصري أبلغه بان يكون حجز تذاكر المباراة من خلال منظومة تذكرتي وذلك بعد استيفاء كافة اجراءات التسجيل واستخراج بطاقة المشجع والحصول على تذكرة المباراة.

وتعادل المصري سلبياً في مباراته الأولي بدور المجموعات مع القطن الكاميروني في جاروا.