كلوب: انتهى الشوط الأول أمام إنتر ميلان.. وعلينا ألا نفكر في النتيجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أن الفوز 2 /صفر على ملعب ميلان الإيطالي مساء الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ، لا يعني التراخي خلال مباراة الإياب على ملعب أنفيلد.

وقال كلوب "انقضى الشوط الاول، ستكون مواجهة خادعة وعلينا أن نستعد لذلك".

وأضاف "لقد لعبوا بشكل جيد ولعبوا بشكل مختلف، لكنهم جيدون حقا ولهذا فإن الشوط الأول فقط انتهى بتقدمنا 2 /صفر".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن كلوب قوله "هي نتيجة خادعة لذا علينا ألا نفكر في هذه النتيجة حاليا".

وتعرض البرتغالي ديوجو جوتا مهاجم ليفربول لإصابة في الكاحل ليغادر الملعب ويشارك روبرتو فيرمينو بدلا منه.

وقال كلوب عن جوتا "لا أعرف ، لقد تعرض لالتواء في الكاحل ويعاني من تورم، الإشارات ليست جيدة لكن علينا أن نرى".

وأشار "سنفحص الأمر صباح الغد ونحتاج إلى تقييم إضافي ولكن علينا أن ننتظر لمعرفة كيف تسير الأمور".

وحقق ليفربول الفوز مساء امس بفضل هدفي البرازيلى روبرتو فيرمينو والمصري محمد صلاح في الشوط الثاني من اللقاء.