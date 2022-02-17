إنفانتينو يهنئ الأهلي والخطيب ببرونزية كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

هنأ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بحصول الفريق على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية التي جرت فعالياتها بالإمارات العربية المتحدة.

وحصل الأهلي على برونزية مونديال الأندية بعد الفوز على الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث برباعية دون رد.

وأرسل إنفانتينو خطابا إلى الخطيب جاء فيه: "أود أن أتقدم لكم بالتهنئة مرة أخرى بمناسبة فوز ناديكم بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية".

وأضاف: "حققتم إنجاز جديد، وأنا أرسل لك هذه الرسالة للإشادة بكل من ساهم في تحقيق هذا الانتصار، سواء كانوا لاعبين أو الجهاز الفني والإداري والطبي".

وتابع: "يسعدني أيضًا الإشادة بجماهيركم الرائعة التي تواجدت في هذه البطولة".

وواصل: "لا شك أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة العمل الشاق والاحترافية والاهتمام بكافة التفاصيل، بالإضافة إلى الحب والشغف تجاه لعبة كرة القدم.. كل هذه الأشياء تبشر بمستقبل مشرق لفريقكم، وبكل تأكيد سوف تفتح الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل".

وأتم: "أتمنى لك كل الخير.. وأتطلع لمقابلتك مرة أخرى قريبًا".