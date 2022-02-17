الامارات | سحب رخصة قيادة طارق حامد في مشهد غريب! (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رخصة قيادة طارق حامد في مشهد غريب! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سحبت شرطة مرور محافظة الجيزة في مصر رخصة القيادة الخاصة بنجم نادي الزمالك طارق حامد، لمخالفته القواعد الخاصة بوضع لاصق على زجاج السيارة الخاصة به.

وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب وهو يدخل في نقاش حاد مع الضابط الذي قام بسحب رخصة القيادة الخاصة به، بحسب صحيفة الوطن المصرية التي ذكرت بأن طارق حامد حاول إقناع الضابط أن اللاصق الزجاجي ليس مخالفا للمعايير، ويمكن لأي شخص أن يراه من الخارج، لكن الضابط أصر على موقفه وسحب رخصته.

وأثار الفيديو حفيظة المغردين الذين رأوا بأن اللاعب إذا كان مخالفاً فيجب تغريمه لكنهم شددوا على أنه لا يجوز التشهير به من خلال تصويره، مطالبين بمعاقبة من صوّر الفيديو وتسبب في انتشاره، وشددوا على أن المشهد غريب ومن حق اللاعب رفع دعوى للدفاع عن حقه!.

يعاني طارق حامد من الإصابة منذ بداية العام الجاري بسبب الإصابة، إذ غاب عن مباراة بيترو أتلتيكو الأنغولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، قبل أن يغيب عن مباراة سموحة ببطولة الدوري المصري، كما لن يخوض مباراتي ساغرادا الأنغولي، والوداد المغربي خلال الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

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