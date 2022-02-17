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الامارات | سحب رخصة قيادة طارق حامد في مشهد غريب! (فيديو)

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سيد مصطفى - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سحبت شرطة مرور محافظة الجيزة في مصر رخصة القيادة الخاصة بنجم نادي الزمالك طارق حامد، لمخالفته القواعد الخاصة بوضع لاصق على زجاج السيارة الخاصة به.
وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب وهو يدخل في نقاش حاد مع الضابط الذي قام بسحب رخصة القيادة الخاصة به، بحسب صحيفة الوطن المصرية التي ذكرت بأن طارق حامد حاول إقناع الضابط أن اللاصق الزجاجي ليس مخالفا للمعايير، ويمكن لأي شخص أن يراه من الخارج، لكن الضابط أصر على موقفه وسحب رخصته.

وأثار الفيديو حفيظة المغردين الذين رأوا بأن اللاعب إذا كان مخالفاً فيجب تغريمه لكنهم شددوا على أنه لا يجوز التشهير به من خلال تصويره، مطالبين بمعاقبة من صوّر الفيديو وتسبب في انتشاره، وشددوا على أن المشهد غريب ومن حق اللاعب رفع دعوى للدفاع عن حقه!.

يعاني طارق حامد من الإصابة منذ بداية العام الجاري بسبب الإصابة، إذ غاب عن مباراة بيترو أتلتيكو الأنغولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، قبل أن يغيب عن مباراة سموحة ببطولة ، كما لن يخوض مباراتي ساغرادا الأنغولي، والوداد المغربي خلال الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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