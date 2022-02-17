مواجهات نارية بين المنتخبات العربية في أمم أسيا تحت 23 عاما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

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أقيمت اليوم الخميس قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عاما، التي ستقام بأوزباكستان خلال شهر يونيو المقبل.



ومن المقرر أن تتكون البطولة من أربع مجموعات بمشاركة 16 منتخباً، حيث ستضم كل مجموعة 4 منتخبات.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب الإمارات في المجموعة الرابعة بجوار كلاً من السعودية واليابان وتاجيكستان.

وتضم المجموعة الثانية 3 منتخبات عربية وهو ما يؤكد إنها ستشهد مباريات نارية بين فرق العرب خلال فعاليات البطولة، وهي العراق والكويت والأردن بجانب أستراليا التي تمثل الطرف الرابع في المجموعة.

وجاءت النتائج الكاملة للقرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: أوزباكستان، إيران، قطر، تركمنستان.

المجموعة الثانية: أستراليا، الأردن، العراق، الكويت.

المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، ماليزيا.

المجموعة الرابعة: السعودية، الإمارات، اليابان، تاجيكستان.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة بداية من 1 يونيو المقبل وحتى 19 من الشهر ذاته.