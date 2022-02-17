موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الهلال السوداني، نظيره الأهلي، في تمام الثالثة عصر غد الجمعة، بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.‏

ويدخل الأهلي اللقاء، منتشيا بفوزه منذ أيام ببرونزية العالم في مونديال الأندية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب صن داونز الجنوب أفريقي، وقطبي الكرة السوداني؛ الهلال والمريخ.

وتعد مباراة الجمعة هي المواجهة التاسعة بين الأهلى والهلال على مستوى بطولات الأندية الأفريقية، حيث سبق أن تواجها 8 مباريات سابقة، حقق الأهلى الانتصار 3 مرات، وحقق الهلال انتصارين وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

تشكيل الأهلي

ويغيب عن الأهلي للإصابة كل من محمود متولى مدافع الفريق الذي يتواجد في قطر لإنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من مزق العضلة الأمامية، وبدر بانون مدافع الفريق نظرا لتداعيات الإصابة بكورونا مرتين، بالإضافة إلى إصابة عمار حمدي بقطع في الرباط الصليبي.

بجانب الغائبين أكرم توفيق الذي أصيب بالرباط الصليبي مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية وأجرى جراحة ناجحة مؤخرا في النمسا، ويعاني أيضا حسام حسن بشد في السمانة ومحمد محمود بشد في العضلة الخلفية، فيما أجرى صلاح محسن جراحة في القدم بجانب استمرار معاناة أحمد نبيل كوكا من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يخوض الجنوب إفريقي موسيماني المدير الفني للأهلي مباراة الهلال بتشكيلة تضم:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمد شريف.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي والهلال عبر قناة beIN Sports HD 3، بتعليق: حفيظ دراجي