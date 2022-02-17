شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل التوجه لملعب التدريب بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة بالعاصمة السودانية الخرطوم، قبل التحرك لملعب التدريب والمؤتمر الصحفي.

وحرص موسيماني على شرح نقاط القوة والضعف، وأسلوب لعب فريق الهلال السوداني استعدادا للمباراة المقرر لها غدا الجمعة.

وعقب المحاضرة توجه موسيماني ورامي ربيعة إلى ملعب الجوهرة الزرقاء لحضور المؤتمر الصحفي الذي يعقد في الثانية والنصف ظهر اليوم.

وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، سلبية المسحة الطبية التي أجرتها البعثة مساء أمس داخل فندق الإقامة، فور وصولها إلى السودان.

ويلتقي الأهلي مع الهلال في الثالثة عصر غد الجمعة على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.