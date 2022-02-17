شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر طاهر قبل لقاء الهلال: الثالثة عشانك يا أهلى وشرف ليا اللعب جنب الحاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طاهر محمد طاهر، لاعب النادى الأهلى، أنه من أجل النادى الأهلى وجماهيره سنسعى للفوز ببطولة دورى أبطال إفريقيا، للمرة الثالثة على التوالى، معربا عن سعادته باللعب بجوار الحاوى وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق الذى أعلن مؤخرا اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم.

وقال طاهر، عبر حسابه على انستجرام: "عشانك يا أهلى، إن شاء الله الثالثة على التوالى"، مضيفا: "كان شرف انى ألعب جنبك يا حاوى.. هتوحشنا"، فيما رد عليه وليد سليمان من خلال التعليقات، قائلا: "حبيبى يا طاهر.. ربنا يوفقك دايما يا حبيبى".





ويخوض الأهلى حامل اللقب مباراته الافتتاحية فى الثالثة عصر من عصر الغد، الجمعة، أمام مضيفه نادى الهلال السودانى على استاد الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، بعدما غاب عن الجولة الأولى لمشاركته فى كأس العالم للأندية.

وتعد مباراة الجمعة هى المواجهة التاسعة بين الأهلى والهلال على مستوى بطولات الأندية الأفريقية، حيث سبق أن تواجها 8 مباريات سابقة، حقق الأهلى الانتصار 3 مرات، وحقق الهلال انتصارين وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.



طاهر طاهر