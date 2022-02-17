شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. محمد محيى لاعب الجودو: هوايتى الجرى وبحب عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب محمد حلى لاعب الجودو.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
الجرى و السباحة .
بتدخل المطبخ ؟
مليش فى المطبخ .
إيه الأكلة التى تتميز فيها ؟
مفيش .
من نجمك المفضل ؟
عادا إمام .
من مطربك المفضل ؟
عمرو دياب .
لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون اإيه ؟
طيار .
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله ؟
لا أحب العمل فى السينما.
بتحب الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟
الكاجوال.