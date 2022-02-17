شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. محمد محيى لاعب الجودو: هوايتى الجرى وبحب عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب محمد حلى لاعب الجودو.

الجرى و السباحة .

مليش فى المطبخ .

مفيش .

عادا إمام .

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب .

طيار .

لا أحب العمل فى السينما.

الكاجوال.