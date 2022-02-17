انطلاق مباريات دور الـ32 بكأس مصر 11 مارس المقبل

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المحترفة تعديل موعد مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وأعلنت الرابطة إقامة مباريات دور الـ32 خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس بدلا من 14 إلى 17من نفس الشهر كما كان مقررا من قبل.

وأصدرت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بيانا أعلنت فيه تقديم مواعيد بعض مباريات الأسبوع الـ13 من عمر الدورى المصرى بناء على طلب كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب استعدادا للسنغال فى تصفيات كأس العالم.

وجاء البيان كالتالى:

حرصا من رابطة الأندية المحترفة على المصلحة العامة وفي إطار التعاون والتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لمساندة المنتخب المصري في تصفيات كاس العالم لتحقيق حلم الصعود إلى كأس العالم قطر 2022.

وبناء على طلب الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش بتقديم مباريات الجولة 14 للأندية غير المشاركة في بطولات أفريقيا لإعطاء الفرصة لاختيار أفضل قائمة للانضمام إلى معسكر المنتخب قبل لقاء منتخب السنغال.

وقررت رابطة الأندية المحترفة تقديم بعض مواعيد مباريات الجولة 13 على النحو التالي:

فيوتشر وسموحة .. الثلاثاء 15 مارس .. الثامنة مساء .. ستاد السلام

الجونة والمقاولون .. الأربعاء 16مارس .. الثالثة عصراً .. ستاد خالد بشارة

الاتحاد السكندري والاسماعيلي .. الاربعاء 16مارس .. الخامسة والنصف مساء .. ستاد الإسكندرية

إنبي وسيراميكا كليوباترا .. الاربعاء 16مارس .. الثامنة مساء .. ستاد بتروسبورت

فاركو والبنك الأهلي .. الخميس 17مارس .. الثالثة عصرا .. ستاد الإسكندرية

ايسترن كومباني وطلائع الجيش .. الخميس 17مارس .. الخامسة والنصف عصراً .. ستاد بتروسبورت