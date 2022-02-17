شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العائدين لصفوف الأهلي بعد رحلة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلي عدد من نجومه بعد الانتهاء من مباراته ضد الهلال السوداني غد الجمعة في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن الفريق الأحمر يواجه عددا من الغيابات المؤثرة عن صفوفه في الوقت الراهن لظروف الإصابات.

ويستعيد الأهلي جهود كلا من محمد الشناوي وبيرسي تاو ومحمود متولي، بعد تعافيهم الكامل من الإصابة بشد في العضلة الخلفية للشناوي والعضلة الأمامية لتاو وانتهاء البرنامج التأهيلي لمتولي بقطر.

ومن المقرر أن ينتظم الثلاثي في تدريبات الأهلي عقب استئناف التدريبات الجماعية بعد انتهاء مباراة الهلال.

واختار موسيماني 21 لاعبا للسفر إلى السودان ومواجهة الهلال غدا وهم علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.

فيما يغيب عن رحلة السودان كلا من محمد الشناوى والمغربى بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى وصلاح محسن وبيرسى تاو عن الاهلى في مباراة الهلال السودانى بسبب الإصابة فيما يغيب أيمن أشرف للإيقاف بعد الطرد في كأس العالم للأندية فيما استبعاد وليد سليمان لأسباب فنية .