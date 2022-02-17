إنفانتينو يهنئ الخطيب ببرونزية كأس العالم.. ويشيد بجماهير الأهلي الرائعة في المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو يهنئ الخطيب ببرونزية كأس العالم.. ويشيد بجماهير الأهلي الرائعة في المونديال والان مع تفاصيل الخبر
وجاء نص خطاب رئيس الاتحاد الدولي لمحمود الخطيب كالتالي:- "أود أن أتقدم لكم بالتهنئة مرة أخرى بمناسبة فوز ناديكم بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية، وهو إنجاز جديد لكم، وأنا أرسل لك هذه الرسالة للإشادة بكل من ساهم في تحقيق هذا الانتصار، سواء كانوا لاعبين أو الجهاز الفني والإداري والطبي. ويسعدني أيضًا الإشادة بجماهيركم الرائعة التي تواجدت في هذه البطولة"..
تابع: "ولا شك أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة العمل الشاق والاحترافية والاهتمام بكافة التفاصيل، بالإضافة إلى الحب والشغف تجاه لعبة كرة القدم.. كل هذه الأشياء تبشر بمستقبل مشرق لفريقكم، وبكل تأكيد سوف تفتح الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.. أتمنى لك كل الخير. وأتطلع لمقابلتك مرة أخرى قريبًا".
«جياني إنفانتينو - رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم»