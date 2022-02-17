شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو يهنئ الخطيب ببرونزية كأس العالم.. ويشيد بجماهير الأهلي الرائعة في المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تهنئة من جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ بمناسبة حصول فريق الأهلي على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية التي جرت فعالياتها بالإمارات الشقيقة خلال الأسبوعين الماضيين.

وجاء نص خطاب رئيس الاتحاد الدولي لمحمود الخطيب كالتالي:- "أود أن أتقدم لكم بالتهنئة مرة أخرى بمناسبة فوز ناديكم بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية، وهو إنجاز جديد لكم، وأنا أرسل لك هذه الرسالة للإشادة بكل من ساهم في تحقيق هذا الانتصار، سواء كانوا لاعبين أو الجهاز الفني والإداري والطبي. ويسعدني أيضًا الإشادة بجماهيركم الرائعة التي تواجدت في هذه البطولة"..

تابع: "ولا شك أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة العمل الشاق والاحترافية والاهتمام بكافة التفاصيل، بالإضافة إلى الحب والشغف تجاه لعبة كرة القدم.. كل هذه الأشياء تبشر بمستقبل مشرق لفريقكم، وبكل تأكيد سوف تفتح الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.. أتمنى لك كل الخير. وأتطلع لمقابلتك مرة أخرى قريبًا".

«جياني إنفانتينو - رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم»