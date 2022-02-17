الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | رونالدو وبرشلونة.. الأكثر شهرة في الصين

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو وبرشلونة.. الأكثر شهرة في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر تقرير إعلامي في الصين اليوم أن الهداف البرتغالي نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، حافظ على مكانته كأشهر لاعب كرة قدم عبر شبكة الانترنت في الصين للعام الرابع على التوالي. وكشفت النسخة الـ11 من تقرير "ريد كارد" لوكالة "مايلمان" الالكترونية، عن زيادة شعبية رونالدو في الصين في الوقت الذي تسببت فيه جائحة في حظر السفر بين المواطنين.

وتم اختيار نادي الإسباني باعتباره النادي الأكثر شعبية عبر شبكة الانترنت في الصين. وحافظ الممتاز على مكانته كأكثر الأندية شعبية عبر شبكة الانترنت في الصين ، من بين جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، للعام الرابع على التوالي.

وحل الإنجليزي في المركز الثاني في قائمة الأندية الأوروبية الأكثر شعبية عبر شبكة الانترنت في الصين وتقدم مانشستر يونايتد من المركز السادس إلى المركز الثالث في القائمة بعد عودة رونالدو إلى أولد ترافورد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا