شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإسماعيلى يجرى أشعة على الركبة اليوم بعد إصابته أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد عمار قلب دفاع الإسماعيلى للأشعة، اليوم الخميس، بأحد المراكز الطبية بعدما تعرض لإصابة قوية فى الركبة خلال مواجهة بيراميدز، التى أقيمت مساء أمس على ملعب الدفاع الجوى بالقاهرة، ضمن منافسات الدورى العام.

ومن المقرر أن تكشف الأشعة حجم إصابة اللاعب ومدة غيابه عن صفوف الفريق عقب خروجه مصابا فى اللقاء الذى انتهى بخسارة الفريق بهدف نظيف فى تاسع جولات المسابقة المحلية.

جدير بالذكر أن المباراة المقبلة أمام الجونة والمقرر إقامتها يوم 23 فبراير الجارى على ملعبه بالإسماعيلية، سوف تشهد عودة محمد فوزى وباهر المحمدى ومحمد الشامى والإيفوارى جان موريل بعد تماثلهم للشفاء.

وكان الجهاز الفنى للدراويش قد منح لاعبيه اليوم راحة سلبية لمدة 24 ساعة قبل بدء الاستعداد لمباراة الجونة عصر غد الجمعة على ملعب عبد الرحمن أنوس باستاد الإسماعيلية.