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شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يطير إلى قطر لأداء برنامجه التأهيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توجه أكرم توفيق ظهير أيمن الأهلى إلى قطر صباح اليوم الخميس لإجراء برنامجه التأهيلى فى أحد المراكز المتخصصة فى العلاج الطبيعى وإصابات الملاعب، بعد إجراء عملية الرباط الصليبى فى الركبة منذ فترة قصيرة بالنمسا.
واستمر أكرم توفيق لفترة فى النمسا بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي لأداء المرحلة الأولى من برنامج التأهيلي، قبل أن يعود إلى القاهرة للبقاء بها بعض الوقت ثم السفر مجددا اليوم الخميس إلى قطر لأداء المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي.
ونشر أكرم توفيق صورة له من داخل مطار القاهرة قبل استقلال الطائرة المتجهة إلى قطر لأداء برنامجه التأهيلي.
وأنهى مسئولو النادى الأهلى، فى الوقت الحالي، إجراءات سفر أكرم توفيق لاعب الفريق إلى قطر لبدء فترة التأهيل من جراحة الرباط الصليبى مطلع الأسبوع المقبل؛ لخوض المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي والعلاجي فى أكاديمية سبيتار بالدوحة.
وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن أكرم توفيق ينفذ المرحلة الأولى من العلاج الطبيعى، على أن يطير إلى الدوحة لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التأهيل فى سبيتار وفقا لما حدده الطبيب كريستيان فينك الذى أجرى له جراحة الرباط الصليبى.
وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة أثناء مشاركته فى مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.
وأجرى توفيق جراحة الرباط الصليبى بنجاح فى النمسا تحت إشراف الدكتور كريستيان فينك، الذى يجرى معظم العمليات الجراحية الكبيرة للاعبى بايرن ميونيخ ويوفنتوس.