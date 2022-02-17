شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يطير إلى قطر لأداء برنامجه التأهيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه أكرم توفيق ظهير أيمن الأهلى إلى قطر صباح اليوم الخميس لإجراء برنامجه التأهيلى فى أحد المراكز المتخصصة فى العلاج الطبيعى وإصابات الملاعب، بعد إجراء عملية الرباط الصليبى فى الركبة منذ فترة قصيرة بالنمسا.

واستمر أكرم توفيق لفترة فى النمسا بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي لأداء المرحلة الأولى من برنامج التأهيلي، قبل أن يعود إلى القاهرة للبقاء بها بعض الوقت ثم السفر مجددا اليوم الخميس إلى قطر لأداء المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي.

ونشر أكرم توفيق صورة له من داخل مطار القاهرة قبل استقلال الطائرة المتجهة إلى قطر لأداء برنامجه التأهيلي.

وأنهى مسئولو النادى الأهلى، فى الوقت الحالي، إجراءات سفر أكرم توفيق لاعب الفريق إلى قطر لبدء فترة التأهيل من جراحة الرباط الصليبى مطلع الأسبوع المقبل؛ لخوض المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي والعلاجي فى أكاديمية سبيتار بالدوحة.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن أكرم توفيق ينفذ المرحلة الأولى من العلاج الطبيعى، على أن يطير إلى الدوحة لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التأهيل فى سبيتار وفقا لما حدده الطبيب كريستيان فينك الذى أجرى له جراحة الرباط الصليبى.

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة أثناء مشاركته فى مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وأجرى توفيق جراحة الرباط الصليبى بنجاح فى النمسا تحت إشراف الدكتور كريستيان فينك، الذى يجرى معظم العمليات الجراحية الكبيرة للاعبى بايرن ميونيخ ويوفنتوس.