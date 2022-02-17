شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصرف للاعبيه اليوم مكافآت الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة وليد عرفات صرف مكافآت الفوز على الزمالك اليوم عقب عودة اللاعبين للتدرببات، بعد الراحة السلبية التى منحها أحمد سامى للاعبين بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل لا شىء واحتلال المركز الثالث وتقدر المكافأة بـ10 آلاف جنيه لكل لاعب.

كما تقرر صرف مكافأة إجادة قدرها 5 آلاف جنيه بعد الأداء المميز والإصرار على مواصلة الانتصارات والعروض القوية، لتصبح قيمة المكافأى 15 ألف جنيه.

ويستأنف سموحة تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون ضمن مباريات الأسبوع العاشر للدورى والمقرر لها الاثنين المقبل بالجبل الأخضر.

من ناحية أخرى بدأت العروض تنهال على أحمد سامى المدير الفنى لسموحة، حيث تردد اسمه لتدريب المنتخب الأوليمبى بجانب تلقى عرض لتدريب البنك الأهلى بضعف المرتب الذى يتقاضاه بنادى سموحة، ويدرس سامى أكثر من عرض رغم تمسكه بالتواجد داخل سموحة.

ويعود مروان حمدى لتدريبات الفريق عقب الغياب عن مباراة الزمالك للإيقاف بينما يستمر غياب أحمد بيكهام للإيقاف.