شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. كيروش يصل القاهرة 21 فبراير بعد مد الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر اتحاد الكرة بموعد وصوله النهائى من البرتغال بعد مد الإجازة، حيث سيصل الخواجة إلى القاهرة يوم الاثنين المقبل 21 فبراير الجارى.

وطلب كيروش من جهازه المعاون إعداد تقرير مفصل عن جميع اللاعبين قبل المعسكر المقبل، وكذلك مكان المعسكر بعدما تقرر إقامته بالقاهرة بشكل نهائى.