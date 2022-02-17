شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. كيروش يصل القاهرة 21 فبراير بعد مد الإجازة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخطر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر اتحاد الكرة بموعد وصوله النهائى من البرتغال بعد مد الإجازة، حيث سيصل الخواجة إلى القاهرة يوم الاثنين المقبل 21 فبراير الجارى.
وطلب كيروش من جهازه المعاون إعداد تقرير مفصل عن جميع اللاعبين قبل المعسكر المقبل، وكذلك مكان المعسكر بعدما تقرر إقامته بالقاهرة بشكل نهائى.
وقرر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إرسال خطاب للفيفا للمطالبة بتأجيل مباراة الإياب بين منتخبى مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم، لتقام المباراة يوم 29 مارس المقبل بدلا من 28 من نفس الشهر.
وتلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يحدد فيه يومى 25 و28 مارس لمواجهتي مصر والسنغال في تصفيات الدور الحاسم لكأس العالم 2022.
وتقام مباراة الذهاب فى استاد القاهرة على أن تقام مباراة الإياب فى ملعب دياموند الأولمبى بالسنغال، وتم تحديد الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة موعدا للمباراتين.