شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تشارك فى بطولة "الرانك يشار دوجو" بتركيا للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تشارك سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة فى منافسات بطولة الرانك يشار دوجو ، و التى تقام فى تركيا فى الفترة من 24إلى 28 فبراير الجارى .

وتوجت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم التي اقيمت بالنرويج بعد الفوز على منافستها لاعبة الهند، بمباراة البرونزية ..

ميدالية سمر تعد الأولى لمصر منذ آخر ميدالية تحققت عن طريق محمد عبد الفتاح بوجى عام 2006 ، وهى ذهبية بطولة العالم أى انها جاءت بعد غياب 15 عاما عن التتويج ببطولات العالم.

كان اتحاد المصارعة قد قرر إقامة تصفيات وتجارب للاعبى المنتخبات ، نهاية الشهر الجارى فى إطار الاستعداد للمشاركة فى منافسات البطولة الافريقية التى تقام بالمغرب فى الفترة من 17 إلى 22 مايو المقبل ، ضمن الأجندة الدولية للمنتخبات .

ومن المقرر أن يتحدد خلال التجارب والتصفيات قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى المنافسات، خاصة أن هناك بطولة أخرى يستعد لها المنتخب وهى بطولة البحر المتوسط التى تستضيفها الإسكندرية فى الفترة من 18 إلى 20 مارس المقبل .