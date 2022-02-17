شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد منسقا بين مجلس الزمالك وإدارة الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على تولى جمال عبد الحميد عضو المجلس ملف التنسيق بين مجلس إدارة النادى وإدارة الكرة برئاسة أمير مرتضى منصور، وذلك فى إطار خطة المجلس الحالى بتوزيع الملفات والمهام على أعضاء المجلس كل وفقا لخبراته وتخصصه.

وجاء تولى جمال عبد الحميد ملف التنسيق لفريق الكرة وقطاع كرة القدم بالكامل نظرا لخبراته الكروية الكبيرة، وكذلك لرغبة المجلس الحالى فى تدعيم قطاع الكرة بكوادر إدارية تساهم فى معالجة الأخطاء والأزمات التى يمر بها القطاع خلال وقت قصير.

فى سياق مختلف كشف محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى عن حقيقة مفاوضات النصر السعودى معه للانضمام نهاية الموسم الحالى، وفقا للتصريحات الإعلامية التى صدرت أمس من أحد وكلاء اللاعبين بأن الحارس الدولى اقترب من النصر السعودى نهاية الموسم على سبيل الانتقال النهائى مجانا بعد انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى.

وقال محمد أبو جبل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه لم يتلق أى مفاوضات رسمية من مسئولى نادى النصر السعودى، وأنه مستمر فى نادى الزمالك ويحترم تعاقده مع النادى الأبيض، مضيفا أن وكيل أعماله هو شقيقه مصطفى أبو جبل، وأى تصريحات تصدر من أى فرد بعيدا عنه هو وشقيقه لا تنتمي له وغير مسئول عنها.

واختتم أبو جبل تصريحاته مؤكدا أنه يصب تركيزه في الوقت الراهن على قيادة الزمالك للتتويج بدورى أبطال أفريقيا والحفاظ على لقب الدورى هذا الموسم ولا ينشغل بأى أمور خارج الملعب والتى يتولى التنسيق فيها شقيقه.

من ناحية أخرى أكد جمال عبد الحميد، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، رئيس بعثة الفريق بأنجولا، ثقته الكبيرة فى لاعبى الفارس الأبيض وقدرتهم على تحقيق الفوز فى مواجهة ساجرادا السبت المقبل.

وقال جمال عبد الحميد أسطورة الكرة المصرية فى تصريحات له إن لاعبى الزمالك يمتلكون خبرات كبيرة فى المحافل الأفريقية، خاصة أن معظمهم دوليون مثلوا المنتخبات الوطنية فى البطولات القارية.

وعقد الثنائى جمال عبد الحميد وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة جلسة مع اللاعبين أكدا خلالها ضرورة التركيز والقتال من أجل حصد النقاط الثلاث فى مواجهة السبت المقبل.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وصلت إلى مطار لواندا استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولى.

واستغرقت رحلة سفر بعثة الزمالك التى انطلقت فى الثانية ظهر اليوم من مطار برج العرب قرابة الساعات السبع لتصل مطار لواندا فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.