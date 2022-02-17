شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تنسيقية للأهلى مع مراقب ومنسق مباراة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد سمير عدلى، المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، جلسة تنسيقية بمقر إقامة البعثة بالعاصمة السودانية الخرطوم مع جمال أمبيت مراقب المباراة، وجايلورد، المنسق العام، وهشام جمعة، مسئول التسويق.

وجاءت الجلسة للاتفاق على كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمباراة الهلال المقرر لها الثالثة عصر غدٍ على استاد الجوهرة الزرقاء.

وكانت بعثة الأهلى قد أجرت مسحة طبية مساء أمس داخل فندق الإقامة بعد وصولها إلى العاصمة السودانية الخرطوم وذلك استعدادا لمواجهة الهلال.

ويلتقى الأهلى مع الهلال السودانى فى الثالثة عصر غدٍ الجمعة على استاد الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن مباراة الأهلى مع المريخ السودانى فى الجولة الأولى من دور المجموعات، التى كان مُقرراً لها أحد يومى 11 أو 12 فبراير الجارى قد تأجلت بقرار من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي انتهت مؤخرا بالإمارات.