شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة بعثة الأهلى فى السودان قبل مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكره بالأهلى، سلبية المسحة الخاصة ببعثة الفريق المتواجدة فى السودان؛ استعدادا لمواجهة فريق الهلال السودانى فى إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وكانت بعثة الأهلى قد أجرت مسحة فور وصولها مقر إقامتها أمس.

ويؤدى الأهلى مرانه الرئيسى فى الثالثة عصر اليوم الخميس على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة الخرطوم، وذلك فى نفس توقيت مباراة الهلال التى تقام غدًا على نفس الملعب.

وكانت بعثة الأهلى برئاسة العامرى فاروق نائب رئيس النادى، قد وصلت إلى السودان أمس، وكان فى استقبالها حسام عيسى سفير مصر فى الخرطوم، والملحق العسكرى محمود علوان، وطاقم من السفارة ضم تغريد محمد، نائب السفير، وعبد النبى صادق المستشار الإعلامى، والمستشار محمود الخطيب، سكرتير أول السفارة، بالإضافة إلى محمود السر، مندوبا عن نادى الهلال السودانى.

وتواجد عدد من جماهير الأهلى خارج مطار الخرطوم الدولى لاستقبال اللاعبين وتحيتهم بعد الفوز بالميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالى والثالثة فى تاريخ النادى.

وحرصت الجماهير على الهتاف للاعبي الأهلي ومطالبتهم بتحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا الحادية عشرة في تاريخ النادي.

‏وتضم قائمة الفريق المتواجدة في السودان كلًا من: علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدى أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.