شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو: نتمسك بشيكا.. وطموحنا المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مجدى عبد العاطى الدبر الفنى لفريق فاركو أن محمد سعيد شيكا حارس مرمى الفريق تلقى عرضا بداية الموسم من فريق الشرقية للدخان، إلا أنه تم رفض العرض.

وأضاف عبد العاطى أنه رفض العرض فى ظل تمسك الإدارة باللاعب، والحاجة لجهوده الفترة المقبلة، خاصة أنه الحارس الثانى خلف محمد صبحى، الذى طالبت الإدارة بتفعيل بند الشراء فى عقده.

وعن هدف فاركو فى بطولة الدورى قال المدير الفنى إنه كان قد اتفق مع الإدارة أن يحتل الفريق مركزا جيدا فى الموسم الأول للبطولة، ويبتعد عن دوامة الهبوط ومنطقة القاع، لكن فى ظل مستوى الفريق فى الفترة الحالية أصبح الطموح التواجد فى المربع الذهبى.