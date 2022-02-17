الامارات | منتخب الإمارات في مجموعة واحدة مع السعودية واليابان بكأس آسيا "تحت 23 عاماً"

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات في مجموعة واحدة مع السعودية واليابان بكأس آسيا "تحت 23 عاماً" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، منتخب الإمارات الأولمبي، ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات السعودية واليابان وطاجيكستان، وذلك خلال مراسم القرعة، التي سحبت اليوم في أوزبكستان، والتي تحتضن البطولة خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل، بمدينتي طشقند وقرشي.

وأسفرت القرعة، التي شملت 16 منتخباً تشارك في النهائيات، عن تواجد منتخبات أوزبكستان "المستضيف"، إيران، قطر، وتركمانستان في المجموعة الأولى، وضمت المجموعة الثانية أستراليا، الأردن، العراق، والكويت، والمجموعة الثالثة كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، وماليزيا. وجرى تصنيف المنتخبات المشاركة بحسب نتائجها في النسخة الماضية عام 2020 في تايلاند، والتي توجت بلقبها كوريا الجنوبية.

وجاء تأهل "الأبيض الأولمبي" للنهائيات المرتقبة، بتصدره ترتيب المجموعة الخامسة في التصفيات، التي استضافتها مدينة الفجيرة في أكتوبر من العام الماضي 2021، برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من قرغيزستان والهند، و3 لعمان، ليحصل منتخبنا على بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة.

من جانبه، قال مدرب المنتخب الأولمبي، الإسباني دينس سيلفا، إن "مجموعة المنتخب متوازنة وقوية، نظراً للقيمة الفنية للمنتخبات المشاركة". وتابع: "لا توجد مجموعة سهلة في النهائيات، وكل المنتخبات الـ 16 تأهلت بجدارة وتملك مقومات المنافسة". وأضاف: "نعي قوة المنافسين، مثل المنتخبين السعودي والياباني، ولا ننسى الطموحات الكبيرة أيضاً لمنتخب طاجيكستان في ظهوره الرسمي الأول في النهائيات"، لافتاً إلى استمرار برنامج إعداد المنتخب الأولمبي بالشكل المطلوب، استعداداً للنهائيات في يونيو المقبل.

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