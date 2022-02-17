الامارات | "كاف" يوجه صدمة إلى الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يوجه صدمة إلى الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ الأهلي المصري، المنتشي ببرونزية كأس العالم للأندية، مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بزيارة جاره الهلال السوداني في مباراة بدون جمهور غدا. وكان الهلال السوداني يمني النفس بالاستفادة من دعم جمهوره المتحمس في العاصمة السودانية الخرطوم، لكنه تعرض لصدمة بعد قرار الاتحاد الأفريقي (كاف) باللعب خلف أبواب مغلقة لأسباب أمنية.

ويشعر أنصار الهلال ومسؤولوه بغضب شديد من الاتحاد الافريقي، حيث ذكرت موقع "باكر نيوز" أن نادي الهلال تلقى موافقة رسمية من "كاف" بالسماح لـ15 ألفا من أنصاره بحضور المباراة، لكنه عاد وغير رأيه وقرر منع الحضور الجماهيري كليا بعد مرور أقل من 24 ساعة على الموافقة الأولى. ويذكر أن الهلال السوداني خسر مباراته الأولى أم صانداونز الجنوب إفريقي بهدف لصفر، ما يحتم عليه تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب الأهلي غدا.

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