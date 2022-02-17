دولة الإمارات في أقوى مجموعات كأس آسيا تحت 23 سنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أوقعت قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، المنتخب الإماراتي، ضمن أقوى مجموعات البطولة، وهي المجموعة الرابعة، بمواجهة السعودية وصيف حامل اللقب في النسخة الماضية، واليابان وطاجيكستان.



وجاء ذلك عقب سحب القرعة التي أقيمت اليوم الخميس، في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وجاء منتخب كوريا الجنوبية، حامل اللقب بالمجموعة الثالثة بمواجهة ثلاثة منتخبات من منطقة آسيان وهي تايلاند وفيتنام وماليزيا.

وضمت المجموعة الثانية، 3 منتخبات من منطقة غرب آسيا، وهي الأردن والعراق والكويت، إلى جانب منتخب أستراليا.

وجاءت القرعة قوية لمنتخب أوزبكستان المضيف، حيث يلعب في المجموعة الأولى بمواجهة إيران وقطر وتركمانستان.

وتشكل هذه البطولة محطة بارزة لنجوم المستقبل في قارة آسيا، وهي تقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا، حيث تستضيف أوزبكستان 32 مباراة في مدينتي طشقند وقرشي، خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو القادم.

ويشارك في البطولة 16 منتخباً، تم تقسيمها على أربع مجموعات، حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتشهد البطولة مشاركة 4 منتخبات سبق لها التتويج باللقب من قبل، إلى جانب 9 منتخبات سبق لها بلوغ الدور قبل النهائي من قبل، في حين تشارك طاجيكستان وتركمانستان للمرة الأولى في النهائيات.