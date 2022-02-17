اشتباكات مُسلحة في طرابلس الليبية.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

كشف مصدر ليبي اندلاع اشتباكات مسلحة في منطقة الخلة ببلدية سواني بن آدم، في طرابلس، بين ميليشيات الكتيبة 55، والسرية الثالثة.



وأوضح المصدر لموقع "218" الليبي أن الاشتباكات اندلعت بعد دخول قوة من الكتيبة 55 إلى منطقة الخلة، وإقامتها بوابات داخل المنطقة المذكورة، وتواصلت الاشتباكات على أشدها، حيث يُسمع صداها داخل مدينة السواني.

وجاءت الاشتباكات الجديدة، بعد أيام من الاحتقان في العاصمة طرابلس، عقب تكليف وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة.