شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسين أبرز المرشحين لخلافة أحمد حجازى فى المنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر متابعة خاصة من أفراد الجهاز المعاون له للمدافع أحمد ياسين لاعب فريق البنك الاهلى لضمة الى قائمة الفراعنة أستعدادا لمباراتى السنغال في المباراة الفاصلة لنهائيات بطولة كاس العالم القادمة .

ويعد أحمد ياسين من أفضل اللاعبين في خط الدفاع و تم الاعتماد عليه في مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العرب الماضية و يأتي هذا القرار عقب إصابة أحمد حجازى مدافع فريق اتحاد جدة بتمزق فى أوتار العضلة الضامة خلال لقاء مصر والمغرب بالدور ربع النهائى لبطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.

وحدد الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا يومى 25 و28 مارس المقبل موعدا لمواجهتى مصر مع السنغال، حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب استاد القاهرة الدولى والعودة فى ملعب دياموند الأولميي بالسنغال.

وكان منتخب مصر واجه السنغال فى نهائى كأس الأمم الأفريقية وخسر بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 2.