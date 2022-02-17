اتحاد الكرة: كيروش وراء إقامة مباراة مصر والسنغال 25 مارس بدلا من 23

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة أن إقامة مباراة مصر والسنغال فى ذهاب المرحلة الفاصلة بتصفيات كأس العالم 2022 يوم 25 مارس المقبل جاء بناء على رغبة كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، وتواصل اتحاد الكرة مع الفيفا لتحديد الموعد بشكل رسمى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن إقامة المباراة يوم 25 مارس بدلا من 23 من نفس الشهر كما كان مقررا، كان ضمن مطالب كيروش ووافق اتحاد الكرة على الأمر لتنفيذ كل طلبات الخواجة.

وقرر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إرسال خطاب للفيفا للمطالبة بتأجيل مباراة الإياب بين منتخبي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم، لتقام المباراة يوم 29 مارس المقبل بدلا من 28 من نفس الشهر.

وتلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يحدد فيه يومي 25 و28 مارس لمواجهتي مصر والسنغال في تصفيات الدور الحاسم لكأس العالم 2022.