شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يبدأ إجراءات تفعيل عقد شراء محمد صبحى من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادي فاركو اتخاذ الخطوات اللازم لتفعيل بند شراء محمد صبحي حارس مرمى الفريق والمعار من الزمالك في بداية الموسم الحالي بنية الشراء، بناء على رغبة مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الصاعد للدوري الممتاز مطلع الموسم الحالي، لاسيما بعد المستويات القوية التي قدمها اللاعب على مدار الموسم الحالي.

وساهم تألق محمد صبحي مع فاركو في انضمامه لمنتخب مصر وشارك رفقة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، وشارك بعض الوقت في مباراة المغرب بربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد إصابة محمد أبو جبل.

ويحق لفاركو شراء خدمات محمد صبحي من الزمالك نظير دفع 20 مليون جنيه لمسئولي القلعة البيضاء بعد نهاية فترة الإعارة لمدة موسم وفقا للعقد المبرم بين الناديين.

وأكد مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لفريق فاركو، أن الفريق واجه صعوبات فى بداية الدورى، لكن تخطاها من مباراة لمباراة، والفوز على إنبى فى الجولة التاسعة سيمنح الفريق دفعة قوية فى المباريات المقبلة.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت أن تجارب فيوتشر والبنك الأهلى وفاركو احدثت طفرة فى الدورى تشبه إلى حد كبير إنبى والحرس عندما صعدوا للممتاز.

وعن طموحاته الفترة المقبلة مع الفريق قال أن الهدف هو التواجد فى مركز جيد والمربع الذهبى بالدورى، وليس التهديد بالهبوط، ولكن الاتفاق مع مجلس الإدارة هو الابتعاد عن الهبوط واحتلال مركز جيد بالبطولة خلال الموسم الأول.

وأشار المدير الفنى أنه يحتاج محمد صبحى بالفريق لكن تفعيل عقده، وطلب من الإدارة تفعيل بند الشراء فى عقده، لكن هذا يرجع إلى مجلس الإدارة، مضيفا أن شيكا حارس الفريق تلقى عرض من الشرقية للدخان بداية الموسم ولكن تم الرفض لأنه حارس كبير ونحتاجه للفريق.