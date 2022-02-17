شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل: لم تحدث مفاوضات مع النصر السعودى.. وأحترم تعاقدى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك والمنتخب الوطنى عن حقيقة مفاوضات النصر السعودي معه للانضمام نهاية الموسم الحالي، وفقا للتصريحات الإعلامية التي صدرت أمس من أحد وكلاء اللاعبين بأن الحارس الدولي اقترب من النصر السعودي نهاية الموسم علي سبيل الانتقال النهائي مجانا بعد انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

وقال محمد أبو جبل في تصريحات لـ" الخليج 365 " أنه لم يتلق أى مفاوضات رسمية من مسئولي نادى النصر السعودى، وأنه مستمر في نادي الزمالك ويحترم تعاقده مع النادي الأبيض، مضيفا أن وكيل اعماله هو شقيقه مصطفي أبو جبل، وأي تصريحات تصدر من أي فرد بعيدا عنه هو وشقيقه لا تنتمي له وغير مسئول عنها.

واختتم أبو جبل تصريحاته مؤكدا أنه يصب تركيزه في الوقت الراهن علي قيادة الزمالك للتتويج بدوري أبطال إفريقيا والحفاظ علي لقب الدوري هذا الموسم ولا ينشغل بأي أمور خارج الملعب والتي يتولى التنسيق فيها شقيقه.

من ناحية أخرى أكد جمال عبد الحميد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رئيس بعثة الفريق بأنجولا، ثقته الكبيرة فى لاعبي الفارس الأبيض وقدرتهم على تحقيق الفوز فى مواجهة ساجرادا السبت المقبل.

وقال جمال عبد الحميد أسطورة الكرة المصرية فى تصريحات له إن لاعبى الزمالك يمتلكون خبرات كبيرة فى المحافل الأفريقية خاصة أن معظمهم دوليون مثلوا المنتخبات الوطنية فى البطولات القارية.

وعقد الثنائي جمال عبد الحميد وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة جلسة مع اللاعبين أكدا خلالها على ضرورة التركيز والقتال من أجل حصد النقاط الثلاث فى مواجهة السبت المقبل.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وصلت إلى مطار لواندا استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولى. واستغرقت رحلة سفر بعثة الزمالك التى انطلقت فى الثانية ظهر اليوم من مطار برج العرب قرابة الساعات السبع لتصل مطار لواندا فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض مواجهة ساجرادا وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - السيد عطية.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر.