شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. بن شرقى " مطلب جماهيرى " للاستمرار فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التجديد للمغربى أشرف بن شرقى مطلب جماهير من أجل الاستمرار فى القلعة البيضاء خلال المرحلة المقبلة ، حيث أنه يعد تحدى للمجلس المنتخب الجديد.

يمتلك بن شرقى مقومات لا يستغنى عنها الفريق الأبيض سواء على صعيد الفنيات أو الخبرات فضلا عن قوة علاقة الثقة التى بناها مع الجماهير البيضاء .

يسعى مسئولو نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة لإنهاء ملف تجديد عقد المغربى أشرف بن شرقى مع القلعة البيضاء ، وسيشهد الأسبوع المقبل جلسة مع اللاعب من جانب الإدارة لإنهاء ملف التجديد .

نجح بن شرقى في حصد 4 ألقاب مع الفريق الأبيض خلال مسيرته هي الدوري الممتاز وكأس مصر و السوبر المحلي والسوبر الأفريقي .

كما ساهم بن شرقى بشكل كبير فى إيتعادة لقب بطولة الدوري الممتاز للقلعة البيضاء الموسم المنقضي بعد غياب حوالي 6 سنوات، وهي البطولة الـ13 للفارس الأبيض خلال تاريخه بالمسابقة.

كما ساهمت أهداف النجم المغربي في حصد الفارس الأبيض للعديد من الانتصارات، خاصة في لقاءات مهمة لحسم لقب الدورى ، منها مباراة الإنتاج الحربي، وفاز الأبيض بها 2-0 ليضمن اللقب والصدارة، بفارق 6 نقاط عن الأهلي وقتها .

وسيحسم مسئولو الزمالك ملف تجديد أشرف بن شرقي خلال الجلسة المرتقبة، وسيتم وضع عرض مادى وأدبى يناسب اللاعب وإمكانيات النادى، وسينتظر الزمالك من اللاعب الموافقة أو الرفض ليتم حسم الأمر خلال الأيام المقبلة، فى ظل انتهاء عقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى، ويحق له التوقيع لأى ناد بداية من يناير الماضى وفقا للوائح الاتحاد الدولى.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب بن شرقى فى الصور التالية :