شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يحلم بالمربع الذهبى أمام سيراميكا رغم الإرهاق والغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي النادي المصري البورسعيدي نظيره سيراميكا في الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب في ختام الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يدخل المصري مباراة اليوم بعد الهزيمة في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري ويحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة، فيما يقع سيراميكا في المركز العاشر برصيد 10 نقاط وكانت أخر مواجهاته بالدوري التعادل المثير مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق.

وقوبل طلب المصري بتأجيل مباراته مع سيراميكا بالرفض من رابطة الأندية، حيث عاد الفريق مساء الثلاثاء من الكاميرون بعد مباراته في مستهل الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية والتي جمعته مع القطن الكاميروني عصر الأحد الماضي، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلب، ولديه مباراة مثيرة مع مازيمبي الأحد المقبل.

ويسعى الفريق البورسعيدي للدخول في المربع الذهبي، حيث يحتل المركز الخامس ولذلك سيحاول الفوز على سيراميكا، وفي المقابل سيستغل نادي سيراميكا كليوباترا عامل الإرهاق الذي من المتوقع أن يظهر على لاعبي المصري بسبب اللعب بعد أقل من 48 ساعة عقب عودتهم من الكاميرون.

وقرر معين شعباني المدير الفني للمصري البورسعيدي خوض مباراة سيراميكا في الدوري الممتاز بالصف الثاني من اللاعبين بسبب ضيق الوقت ما بين عودة الفريق من الكاميرون وميعاد المباراة في الدوري، لذلك من المنتظر أن يدفع المدرب التونسي باللاعبين الذين لم يخوضوا مباراة القطن الكاميروني وذلك تجنبا لتعرض اللاعبين لإصابات عضلية نتيجة الارهاق.

وعلق حسن عمار عضو اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري على رفض تأجيل اللقاء بعد التعادل سلبياً مع القطن الكاميروني في أولى جولات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية قائلا: "أتمنى من كل الجهات المسؤولة أن يتعاونوا مع النادي المصري، نخوض مهمة صعبة ونحتاج دعم جميع الجهات، الأزمة ليست مباراة سيراميكا فقط بل مباراة مازيمبي المرتقبة الأحد أيضاً."

وأضاف عضو لجنة المصري، لماذا لا نلعب مع سيراميكا بعد 9 مارس ليس هناك أزمة، عامر حسين دائماً لديه مشاكل فى الجدول رغم أنى تحدثت مع أعضاء الرابطة وأبدوا تفهمهم لموقفنا، وقدمنا طلبا رسميا من 5 أيام".