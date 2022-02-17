شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يضع خطة الأهلى لمواجهة الهلال السودانى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع اليوم الخميس بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي خطة فريقه لمواجهة الهلال السوداني غد الجمعة في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الغد وتجنب مفاجآت تلقي نتائج سلبية في أعقاب الإنجازات الكبيرة التي يحققها الفريق الأحمر، لاسيما أن مباراة الغد هي أول ظهور رسمي للأهلي بعد التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية.

واستقر موسيماني على اللعب بطريقته المعتادة 3 / 4 / 3، حيث يحرص خلال مران اليوم على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية المطالبين بتنفيذها خلال المباراة، وكذلك التحفظ الدفاعي للاعبي الخط الخلفي والوسط من أجل تأمين منطقة جزاء الأهلي وعدم ترك مساحات يستغلها الفريق السوداني في تهديد مرمى الفريق الأحمر طوال الـ90.

واستقر بيتسو موسيماني على لعب مباراة الهلال غدا بنفس التشكيل الذي خاض مباراته ضد الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث، بحيث يستمر علي لطفي في حراسة العرين الأحمر، مع استمرار رباعي الدفاعي محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول وفي الوسط حمدي فتحي واليود يانج وعمرو السولية، وفي الهجوم أحمد عبد القادر ومحمد شريف وطاهر طاهر وأو أفشة.

واختار موسيماني 21 لاعبا للسفر إلى السودان ومواجهة الهلال غدا وهم علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.

فيما يغيب عن رحلة السودان كلا من محمد الشناوى والمغربى بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى وصلاح محسن وبيرسى تاو عن الاهلى في مباراة الهلال السودانى بسبب الإصابة فيما يغيب أيمن أشرف للإيقاف بعد الطرد في كأس العالم للأندية فيما استبعاد وليد سليمان لأسباب فنية .