كيف تناولت الصحف الإنجليزية والإيطالية هدف صلاح في إنتر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلطت الصحف الإنجليزية والإيطالية فوز ليفربول على إنتر ميلان، بهدفين دون رد، في لقاء أقيم مساء أمس الأربعاء على ملعب "سان سيرو" في إطار ذهاب دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووضع ليفربول خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الثمانية، حيث من المقرر أن يستقبل "الريدز" منافسه إنتر مجددًا لكن على ملعب "الآنفيلد" في 8 مارس المقبل.

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز ما تناولته الصحف الإنجليزية والإيطالية عن هدف النجم المصري محمد صلاح في شباك إنتر:

"لحظة رائعة أخرى لصلاح"

علقّت صحيفة "ديلي ميل"، على الأداء الذي ظهر عليه محمد صلاح مع ليفربول، قائلة :"لحظة رائعة أخرى لصلاح".

وأضافت الصحيفة، أن صلاح عمل بجد طوال مباراة الإنتر بعد تحمل ليفربول ضغط شديد من بطل إيطاليا.

وأكملت الصحيفة، أن صلاح تميز بـ"الصبر" لكي يسجل في شباك الإنتر.

"صلاح يقترب من رونالدو"

سلطت صحيفة "ذا صن"، الضوء على الهدف الذي سجله محمد صلاح، حيث لفتت الصحيفة البريطانية أن "مو" اقترب من الوصول لرقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما كان في ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة، أن صلاح سجل للمباراة الثامنة على التوالي خارج "الآنفيلد" في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يمتلك أفضل رقم من خلال تسجيله في 12 مباراة متتالية خارج أرضه خلال فترة تواجده مع ريال مدريد.

واستطاع صلاح أن يسجل في شباك ريال مدريد ولايبزيج وميتيلاند وأتالانتا بالنسخة الماضية بمسابقة دوري أوروبا، كما سجل في شباك أتلتيكو مدريد وبورتو وميلان وإنتر في النسخة الحالية.

"ضربة الموت"

وصفت صحيفة "إكسبريس"، هدف محمد صلاح في شباك الإنتر بـ"ضربة الموت".

وقالت الصحيفة، إن هدف صلاح ومن قبله فيرمينو منح ليفربول فرصة قوية للتأهل لدور الثمانية، قبل مباراة الإياب في "الآنفيلد".

الصحيفة سلطت الضوء على مستوى صلاح ووصفت أداء نجم ليفربول بـ"المعاناة"، حيث أشارت إلى إمكانية تأثر قائد منتخب مصر بخسارة نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا حتى الآن.

وأضافت الصحيفة، أن هدف صلاح في إنتر قد تمنحه دفعة في حاجة إليها قبل المباريات المقبلة.

"قوة ليفربول"

قالت صحيفة "كالتشيو ميركاتو"، إن إنتر قدّم مباراة قوية ضد ليفربول، لكن في النهاية تفوق "الريدز" من حيث النتيجة.

وأضافت، ليفربول يمتلك القوة من حيث نجومه مثل محمد صلاح والذي نجح من "لمسة" أن يصل لشباك إنتر.

وواصلت الصحيفة الإيطالية، أن ليفربول لم يقدم مباراة ممتازة إلا أن النتيجة جاءت لصالحه بفضل هدفي فيرمينو وصلاح.

"حظ ليفربول"

صحيفة "فوتبول إيطاليا"، وصفت فوز ليفربول بـ"الحظ"، قائلة إن إنتر ظهور بمستوى رائع.

وأضافت الصحيفة، أن رغم الضغط الذي فرضه إنتر على ليفربول، لكن الأخير فاز بـ"الحظ" خاصة هدف محمد صلاح.

وأوضحت الصحيفة، أن صلاح تسديدته لم تكن بالقوية إلا أن الكرة ارتطمت في لاعبي إنتر وتحولت في الشباك.

وقارنت الصحيفة بين إمكانيات الإنتر وليفربول، لافتة إلى أن بطل إنجلترا امتلك ميزة البدلاء بعدما ساهموا في تغيير النتيجة.

"ليفربول أقوى بكثير من إنتر"

أكدت صحيفة "لاجازيتا"، أن ليفربول أثبت أنه أقوى بكثير من إنتر رغم استحواذ الأخير على الكرة حتى الدقيقة 75.

الصحيفة الإيطالية قالت، إن ليفربول ظهر بعدة مزايا في مباراة إنتر مثل قوة التشكيلة والمهارة الفردية التي يتمتع بها لاعبيه بجانب الخبرة والقدرة على اغتنام الفرصة.

ولفتت الصحيفة، أن مهارة فيرمينو وصلاح قادت ليفربول لفوز مهم قبل مباراة الإياب والتي ستقام 8 مارس المقبل.