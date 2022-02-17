جدول مباريات اليوم.. المصري يستضيف سيراميكا.. والظهور الأول لبرشلونة في الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تقام اليوم الخميس عدة مباريات قوية في مختلف المسابقات الكروية على المستوى المحلي والأوروبي.

في الدوري المصري الممتاز، يحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وفي دوري الأوروبي الظهور الأول لبرشلونة في مواجهة نابولي في ذهاب دور الـ16، على ملعب الكامب نو.

"الخليج 365" يستعرض أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

5:30 مساء.. المصري وسيراميكا كيلوباترا.. قنوات أون تايم سبورتس

الدوري الأوروبي:

7:45.. برشلونة ونابولي.. beIN Sports 1 HD Premium

7:45.. زينيت سانت بطرسبرج وريال بيتيس.. beIN Sports 3 HD Premium

7:45.. بوروسيا دورتموند وجلاسكو رينجرز beIN Sports Connect

7:45.. شيريف تيراسبول وسبورتينج براجا beIN Sports HD Xtra 1

10 مساء.. أتلانتا وأولمبياكوس.. beIN Sports 2 HD Premium

10 مساء.. إشبيلية ودينامو زغرب.. beIN Sports 1 HD Premium

10 مساء.. بورتو ولاتسيو.. beIN Sports 3 HD Premium

10 مساء.. لايبزيج وريال سوسييداد.. beIN Sports HD Xtra 1