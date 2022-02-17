مصدر لمصراوي: موافقة بيراميدز تحسم رحيل حمد إبراهيم لتدريب الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أجرت إدارة نادي الإسماعيلي عدة اتصالات مكثفة مع حمد إبراهيم المدرب العام لنادي بيراميدز من أجل تولي المسئولية الفنية للدراويش خلفا لخوان براون.

وأكد مصدر لمصراوي أن حمد هو المرشح الأول لتدريب الإسماعيلي خلفا لبراون الذي استقرت إدارة الدراويش على رحيله.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الاسماعيلي تواصل مع حمد إبراهيم والمدرب أبدى ترحيبه بتولي المسئولية الفنية".

وتابع: "حمد لديه عقد مستمر مع بيراميدز وهناك شرط جزائي وبالتالي لا يحق له الرحيل دون موافقة بيراميدز".

وواصل: "حمد ربط موافقته بموافقة إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز خاصة وأنهم رفقاء الرحلة منذ سنوات عديدة".

وأتم: "هناك اجتماع مجلس إدارة مرتقب في الاسماعيلي لحسم مصير خوان براون ومناقشة البدائل لخلافته".

جدير بالذكر أن الإسماعيلي لم يحقق أي فوز حتى الآن في بطولة الدوري، حيث خاض 9 مباريات تعادل في 3 وخسر في 6 مباريات ليحتل المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.