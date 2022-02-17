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مرتضى منصور: التعاقد مع البدري؟ خبر كاذب لا أساس له من الصحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

نفى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ما أثير حول التعاقد مع حسام البدري مدرب منتخب مصر السابق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وأكد مرتضى أن ما تردد حول تفكير الزمالك في التعاقد مع البدري هو خبر كاذب لا أساس له من الصحة سواء حاليا أو في المستقبل.

كما أضاف أن الهدف من بث هذه الأخبار هو ضرب استقرار النادي.

وشدد رئيس الزمالك الحالي على أنه يكن كل الاحترام والتقدير لحسام البدري ولكن لا أساس من الصحة للتفكير في التفاوض معه لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

جدير بالذكر أن الزمالك خسر مؤخرا أمام سموحة بنتيجة 2-0 ضمن منافسات بطولة الممتاز.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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