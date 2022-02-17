الامارات | مدرب ليفربول: خطر الإنتر لم ينته رغم الخسارة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليفربول: خطر الإنتر لم ينته رغم الخسارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب على أن مهمة فريقه أمام إنتر ميلان في دوري أوروبا لكرة القدم لم تنته بعد وأن الفوز 2-صفر في الذهاب في إيطاليا نتيجة "خطيرة" قبل المواجهة الثانية. ولم يقدم ليفربول أداء جيدا في سان سيرو لكنه انتصر بهدفي روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح غير أنه يجب ألا يشعر براحة قبل مواجهة الإياب الشهر المقبل.

وأضاف كلوب "خطر الإنتر لم ينته بعد، انتهى النصف الأول فقط. لا نشعر أننا أنهينا نصف المهمة وفي موقف جيد. يجب علينا الاستعداد لإنتر مرة أخرى فهو فريق جيد. لم أتحدث من قبل عن أننا، نعم نجحنا في المهمة، لكنها لم تنته. وتابع "إنتر قوي من الناحية البدنية ولعب بذكاء وضغط علينا منذ البداية لكننا قمنا بعمل جيد. لم أتفاجأ بمدى قوة إنتر. كنا ندرك ذلك. يجب علينا الاستعداد للنصف الثاني".

وساهم الهدف الأول الذي سجله فيرمينو بضربة رأس في فك شفرة دفاع إنتر الذي اتيحت له عدة فرص خاصة في الشوط الأول. وأوضح كلوب أن الهدف لم يكن من قبيل الصدفة. وتلقى إنتر أول هزيمة على أرضه في سبع مباريات أمام فريق إنجليزي منذ الخسارة أمام ليفربول أيضا بنتيجة 1-صفر في مارس آذار 2008.

وشعر سيميوني إنزاجي مدرب إنتر أن المباراة كان يمكن أن تسير في اتجاه مختلف. وأضاف "لا نملك فرصة الآن لكننا سنذهب إلى أنفيلد ونحاول تقديم أفضل أداء ممكن وسنرى ماذا سيحدث. كنا نعلم أن ليفربول سيضغط علينا لكننا أيضا قمنا بعمل جيد وأعتقد أننا كنا نستحق نتيجة مختلفة".

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